Calciomercato Lazio | Chi è Bamba Dieng: il nuovo obiettivo per l'attacco

CALCIOMERCATO LAZIO - Tutte le strade portano a una rivoluzione. Nel prossimo mercato estivo, la Lazio cambierà pelle in ogni reparto tra calciatori in scadenza, altri che non rientrano più nel progetto tecnico della società e altri ancora che desiderano cambiare aria.

ATTACCO - Un reparto particolarmente attenzionato è l'attacco, nonostante l'abbondanza. Petar Ratkov rimane un'incognita, Boulaye Dia è probabile che cerchi fortuna altrove, Daniel Maldini è legato al possibile riscatto dall'Atalanta ma bisognerà attendere il finale di stagione, mentre su Tijjani Noslin sono in atto riflessioni tra cessione e permanenza visto l'exploit delle ultime gare. Molto, se non tutto, dipenderà dal futuro di Maurizio Sarri. In ogni caso, almeno un innesto nel reparto offensivo è probabile che verrà fatto.

DIENG: CARATTERISTICHE E PERCORSO - Il nuovo nome per l'attacco viene dalla Francia: si tratta di Bamba Dieng, centravanti classe 2000 del Lorient FC. Alto 1,78 m, dotato di grande fisicità e bravo nell'attacco della profondità, Dieng è il prototipo dell'attaccante moderno. Dopo aver esordito con il Diambars FC in Senegal, cresce calcisticamente nell'OM (54 presenze, condite da 11 gol e 4 assist), prima di passare poi al Lorient FC nel gennaio 2023 (in mezzo una parentesi in prestito all'Angers SCO). Dieng si è consacrato in questa stagione, non solo per la vittoria dell'ultima Coppa d'Africa insieme a Sadio Mané, ma soprattutto per i numeri in Francia: "Bambagoal" (uno dei suoi soprannomi) è infatti stato autore di 14 gol e 1 assist in 24 presenze tra Ligue 1 e Coupe de France.

OCCASIONE - Il contratto di Dieng scade a giugno, può essere un'occasione da non farsi sfuggire. Infatti, non c'è solo la Lazio sul giocatore. La concorrenza è alta, in Italia piace anche a Torino e Bologna. La società biancoceleste sta iniziando a pianificare le mosse del prossimo futuro, ma prima c'è una stagione da concludere e degli obiettivi da conquistare.