WOMEN | Oliviero: “Questa Lazio non ha mai mollato. Futuro? A fine stagione…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della gara tra Lazio Women e Ternana in programma domenica alle ore 18:00 al Fersini è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club per il match program Elisabetta Oliviero. Queste le sue parole: "Sicuramente la vittoria col Parma è stata molto importante perché ci ha permesso di recuperare un po' la fiducia che avevamo perso nelle ultime partite. Abbiamo ottenuto tre punti in rimonta dimostrando che la forza del gruppo e della squadra non era cambiata nonostante il periodo negativo”.

I RISULTATI - “Sicuramente era molto importante tornare alla vittoria perché in questo mese anche se ci sono state le sconfitte abbiamo lavorato duramente come sempre. Ci sono stati anche dei momenti di delusione perché sognavamo di raggiungere un traguardo che è sfumato e quindi era importante far sapere che la Lazio c'è fino alla fine e non mollerà. L'obiettivo adesso è quello di arrivare più in alto possibile”.

LA TERNANA - “Sicuramente la sfida contro la Ternana Women sarà molto importante e noi vogliamo rimanere leali a noi stesse e al lavoro che abbiamo fatto durante questanno. Abbiamo dato tutto in ogni la partita, la società ha investito molto e si aspetta che noi come professioniste diamo il massimo fino alla fine nonostante la situazione di classifica che comunque non ha ancora emesso verdetti. In ogni caso non guardiamo gli altri, ma ci concentriamo sul nostro lavoro”.

IL FUTURO - “Certamente è importante finire bene, soprattutto per il lavoro che abbiamo svolto e che continuiamo a svolgere ogni giorno. Ci sarà modo per parlare del futuro, ho un altro anno di contratto con la Lazio. Ora concentriamoci sul finale del campionato, questa è la cosa più importante, ottenendo più punti possibili e poi parleremo del futuro”.

IL KO COL SASSUOLO - “La sconfitta con il Sassuolo non è stato un segnale di resa, ci tengo a precisarlo. Non abbiamo mai mollato in nessun tipo di difficolta cercando di fare sempre il meglio. In alcune partite abbiamo dimostrato di non essere pronte, ma in questi due anni che sono qui abbiamo lavorato tanto e non possiamo dimenticarci che la Lazio la scorsa stagione era una squadra neopromossa su cui non puntava nessuno. Dobbiamo prosequire su questa strada, ma ci tengo a precisare che noi non abbiamo mai mollato. Abbiamo affrontato partite difficili in cui non siamo riuscite a portare a casa il risultato, ma non abbiamo mai perso la nostra anima”.