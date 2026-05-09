Milan, Caldara spiega il calo: "Dopo il ko contro la Lazio..."
Mattia Caldara, ex difensore di Milan e Atalanta che ha appeso gli scarpini al chiodo la scorsa estate, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi affrontati, anche i momenti delle sue ex squadre: da Gasperini alla Dea, fino anche al calo del Milan, iniziato proprio dalla sconfitta contro la Lazio secondo Caldara. Di seguito le sue parole.
"Dopo il derby vinto credevo che potesse lottare fino alla fine per lo scudetto. Non dico che dopo il ko contro la Lazio i rossoneri si siano seduti, ma inconsapevolmente, con l'obiettivo più lontano, tendi a mollare un po'. Ora non è facile ritrovare la rabbia e la voglia di prevalere sull'avversario. Per questo il momento del Milan è delicato: se non ritrova la forza di combattere, rischia di compromettere un campionato buono. Senza l'ingresso tra le prime quattro, la stagione diventerebbe fallimentare".