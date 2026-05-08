Roma - Lazio, l'Ass. Onorato sul derby: "Si poteva organizzare meglio..."
08.05.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'Assessore ai Grandi Eventi di Roma Alessandro Onorato è stato ospite a “Un giorno da pecora” di Rai Radio1 per parlare dell'orario del prossimo derby della Capitale tra Roma e Lazio, in concomitanza con gli Internazionali di Tennis. Di seguito le sue parole: "Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore. Io credo che sarebbe il caso di fare la finale del tennis la domenica e il derby di Roma lunedì alle 20.45. Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.