Lazio, Patric non molla il campionato: "Vogliamo il settimo posto!"
08.05.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Due sfide contro l'Inter in pochi giorni. La prima in campionato, la seconda in Coppa Italia per la finale. La Lazio si gioca tutto e sono entrambe partite importanti, parola di Patric. Lo spagnolo, infatti, all'interno del match program biancoceleste, ha spiegato che l'obiettivo della squadra è quello di salire al settimo posto in classifica.
Di seguito le sue parole: “Vogliamo vincere per continuare a inseguire il 7º posto in classifica, che possiamo raggiungere, e arrivare nel migliore dei modi alla finale di Coppa Italia: un altro successo in campionato ci aiuterebbe ancora di più per la partita di mercoledi”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.