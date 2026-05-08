Lazio, Pollace: "Che emozioni con la Primavera. Keita il più forte che ho visto"

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Tridente Podcast su Youtube, l'ex Lazio Gianluca Pollace, ora in forza all'Aranova, ha raccontato la sua esperienza nella Primavera biancoceleste e le convocazioni in Prima Squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“Vincere la Coppa Italia Primavera allo Stadio Olimpico contro la Roma mi ha fatto provare emozioni che non penso di aver mai rivissuto in vita mia. Abbiamo vinto diverse coppe, perso uno Scudetto. Eravamo una squadra forte, eravamo diventati anche una giovane famiglia. Da lì in poi la Lazio in Primavera non ha fatto più così bene. C’erano Keita, Cataldi ed altri giocatori fortissimi. Keita, escludendo Ciro Immobile, è il giocatore più forte che ho visto. Un anno Keita in Primavera non poteva giocare e lo marcavo fisso in allenamento. Era terribile.”

“Sono rimasto in contatto con diversi compagni. Strakosha, Crecco e Germoni su tutti (suo compagno all’Aranova, ndr). Noi eravamo tutti di Roma più qualche ragazzo che veniva da fuori. Ultimamente le Primavera sono tutte piene di giocatori che vengono da fuori e pochi che salgono dalle giovanili o che vengono presi dalle squadre regionali, come successe a me, Crecco e Cataldi, saliti tutti dall’Ottavia. Inzaghi negli allievi ci faceva palleggiare dopo il riscaldamento, prima si lavorava tanto sulla tecnica individuale. Il primo allenatore che mi ha insegnato la tattica è stato Bollini in Primavera.”

“Essere convocato in Prima Squadra è stato emozionante. Ho vissuto poi il ritiro di Zanetti a San Siro. Tutto lo stadio si alzò in piedi al momento del suo ingresso in campo. È uno dei miei terzini preferiti. La squadra? Stare in ritiro con Klose e Candreva è stato bellissimo. Ho vissuto riunioni, pranzi… Emozionante.”