Serie A | D'Aversa ospita Grosso: al via la 36a giornata di campionato
08.05.2026 15:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
Lo Stadio Olimpico Grande Torino spalancherà le porte alla trentaseiesima giornata di campionato. Questa sera, alle 20:45, andrà in scena la sfina tra Torino e Sassuolo. Un match che apparentemente non ha nulla da dire, ma che ha un grande significato soprattutto per i due tecnici: Roberto D'Aversa vuole dimostrare di poter restare sulla panchina granata anche la prossima stagione; Fabio Grosso, invece, vuole continuare a dimostrare il suo valore per meritarsi la chance in una big, portando i neroverdi più in alto possibile.
TORINO - SASSUOLO (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.