Lazio, è il compleanno di Biava: gli auguri della società
08.05.2026 15:45 di Simone Locusta
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© foto di Federico Gaetano
La Lazio fa gli auguri a Giuseppe Biava. L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 49 candeline. Biava ha vestito la maglia della Lazio dal gennaio 2010 al 2014, collezionando 147 presenze e 6 reti. In biancoceleste, ha conquistato una Coppa Italia nella stagione 2012/2013.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.