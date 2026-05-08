Inter, Chivu punta la Lazio: un big verso il forfait, ecco chi

08.05.2026 10:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Inter, Chivu punta la Lazio: un big verso il forfait, ecco chi
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RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter che andrà in scena allo stadio Olimpico mercoledì 13 maggio.

In casa Inter, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, mister Chivu dovrà fare i conti con l’assenza, quasi certa, di Calhanoglu. Nella giornata di ieri il turco si è allenato ancora a parte e cresce la probabilità del suo forfait in vista della sfida contro la squadra di Sarri.

Già nella gara di campionato in programma sabato il tecnico dei nerazzurri far riposare, a centrocampo, uno tra Barella e Zielinski e in attacco non ci sarà neanche Pio Esposito dal primo minuto.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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