Lazio, contro l'Inter un obiettivo: invertire il trend degli ultimi anni
RASSEGNA STAMPA - Il doppio impegno contro l’Inter è sempre più vicino. La Lazio si prepara a questo finale di stagione decisamente elettrizzante in cui sfiderà i campioni d’Italia prima sabato, nella sfida di campionato, e poi mercoledì 13 maggio nella gara più importante: la finale di Coppa Italia.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il primo obiettivo della squadra di Sarri è quello di riscattarsi. La Lazio, infatti, non ha vinto nessuna delle ultime sei sfide giocate in Serie A contro l’Inter (2 pareggi, 4ko) dopo ave vinto la metà di altrettante gare precedenti (3 vittorie, 1 pareggio, 2 ko).
I biancocelesti sono andati ko nella gara d’andata in questa stagione e non subiscono il doppio ko dalla stagione 2016/2017. Insomma l’obiettivo è chiaro: riscattarsi, prima in campionato e poi in Coppa Italia.
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