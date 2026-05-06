Inchiesta arbitri: ascoltato Pinzani, club referee manger della Lazio
06.05.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Gaetano
In Procura a Milano sono andate in scena due audizioni in merito all'inchiesta per concorso in frode sportiva di cinque indagati del mondo arbitrale, tra cui Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Davanti agli inquirenti sono comparsi Andrea Butti, responsabile dell’ufficio Competizioni della Lega Serie A, e Riccardo Pinzani, ex arbitro e attuale club referee manager della Lazio, come persone informate sui fatti che non si trovano nel registro degli indagati. Proprio Pinzani l'anno scorso era coordinatore dei rapporti con le società di calcio per l’AIA: nella giornata odierna è stato ascoltato per oltre tre ore dal pm dell'inchiessta Maurizio Ascione, come riportato da Calcio e Finanza.