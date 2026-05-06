Lazio, Oddi: "Nuno Tavares? Ogni volta che lo vedo giocare..."

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare le ultime prestazioni della Lazio. L'ex difensore si è concentrato anche sulle prove di Nuno Tavares.

TAVARES - "Veder giocare Tavares è un piacere, pochi sanno fare le cose che fa lui. In difesa anche è più attento, è migliorato molto. Su quella fascia è pericolosissimo per tutti e lo ha dimostrato anche lunedì. Ha qualità che pochi hanno, vanno sfruttate al massimo".

PARTITE - "Siamo tornati a fare belle partite e risultati in questa parte finale del campionato, quindi mi aspetto belle gare con l’Inter. Loro non avranno problemi di formazione, hanno la rosa titolare più forte della Serie A da anni e lo hanno dimostrato anche quest’anno. Comunque ripeto, al di là dei risultati, mi aspetto belle prove".