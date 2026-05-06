Lazio, Montervino: "Ritorno di Sarri a Napoli? Sarebbe amato dalla piazza, ma..."
Ai microfoni di TMW Radio Francesco Montervino ha detto la sua sulla possibilità di un ritorno di Sarri al Napoli nella prossima stagione.
"Il ritorno di Sarri sarebbe romantico, è l'allenatore che è rimasto nella storia come quello che ha fatto esprimere il miglior calcio al Napoli e non ha vinto nulla. È come se tornasse qualcuno che ha lasciato qualcosa d'incompiuto. Sarebbe amato dalla piazza, e la squadra ha delle qualità che possono convincere Sarri a tornare”.
“Dare la possibilità però a nuove leve come Grosso potrebbe essere interessante. Sono convinto che qualsiasi allenatore arrivi, la qualità del gioco potrebbe migliorare”.
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