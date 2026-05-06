Roma, Pellegrini in forte dubbio verso il Parma. E per il derby...
06.05.2026 14:45 di Christian Gugliotta
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Lorenzo Pellegrini mette nel mirino il derby. Ai box dallo scorso 10 aprile per una lesione al flessore della coscia destra rimediata in Roma - Pisa, il centrocampista non ha ancora smaltito il problema fisico e potrebbe dare forfait anche per la prossima sfida di campionato contro il Parma.
A riportarlo è Il Tempo, che spiega come il giocatore giallorosso stia comunque spingendo per strappare una convocazione, seppur affrettata. Realisticamente, Pellegrini potrebbe tornare tra i convocati per il derby contro la Lazio alla penultima giornata, nel quale farà di tutto per essere in campo.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.