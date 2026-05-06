Lazio, Matteoli si sbilancia: "Finale di Coppa Italia? Vi dico io chi vincerà..."
06.05.2026 12:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - La finale di Coppa Italia dista una sola settimana. Siamo ormai prossimi al match e la tensione si fa quotidianamente più forte. Sulle pagine dei quotidiani si alternano riflessioni e pronostici, come quelle che l'ex centrocampista dell'Inter, Gianfranco Matteoli, ha fatto ai taccuini di Tuttosport in vista della partita contro la Lazio.
"Precisato che lo scudetto è più che meritato, a Roma sarà una partita secca. Sulla carta direi che vinceranno i nerazzurri perché sono la squadra più forte, poi però c’è il campo dove devi conquistare il risultato".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.