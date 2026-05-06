Inter, Chivu studia l'attacco per la Lazio: chance per Pio Esposito e Bonny

06.05.2026 11:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Inter, Chivu studia l'attacco per la Lazio: chance per Pio Esposito e Bonny
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RASSEGNA STAMPA - Smaltita la festa scudetto, l’Inter ha ancora fame. Nel mirino c’è la finale di Coppa Italia, ma prima c’è l’“antipasto”: la sfida di campionato contro la Lazio, sabato alle 18 all’Olimpico. Una gara che non avrà peso in classifica, ma servirà ai nerazzurri per migliorare i numeri stagionali e, soprattutto, per testare l’avversario che affronteranno quattro giorni dopo nell’atto decisivo.

Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, la prima da campioni d’Italia, il tecnico inizierà a definire la prima Inter anti-Lazio. Come anticipa la Gazzetta dello Sport, possibile spazio alla coppia d’attacco meno utilizzata: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. I due hanno giocato poco insieme in stagione e cercano un’occasione per mettersi in mostra.

Entrambi inseguono anche un rilancio personale: il primo non segna in campionato da fine marzo, il secondo addirittura da gennaio. Eppure entrambi hanno già dimostrato di poter incidere, come nel caso di Bonny, a segno proprio contro la Lazio all’andata. Chivu riflette, loro scalpitano. Con un obiettivo comune: chiudere la stagione nel migliore dei modi e ritagliarsi spazio in un finale che può diventare storico.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.