Inter, Chivu studia l'attacco per la Lazio: chance per Pio Esposito e Bonny
RASSEGNA STAMPA - Smaltita la festa scudetto, l’Inter ha ancora fame. Nel mirino c’è la finale di Coppa Italia, ma prima c’è l’“antipasto”: la sfida di campionato contro la Lazio, sabato alle 18 all’Olimpico. Una gara che non avrà peso in classifica, ma servirà ai nerazzurri per migliorare i numeri stagionali e, soprattutto, per testare l’avversario che affronteranno quattro giorni dopo nell’atto decisivo.
Alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, la prima da campioni d’Italia, il tecnico inizierà a definire la prima Inter anti-Lazio. Come anticipa la Gazzetta dello Sport, possibile spazio alla coppia d’attacco meno utilizzata: Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. I due hanno giocato poco insieme in stagione e cercano un’occasione per mettersi in mostra.
Entrambi inseguono anche un rilancio personale: il primo non segna in campionato da fine marzo, il secondo addirittura da gennaio. Eppure entrambi hanno già dimostrato di poter incidere, come nel caso di Bonny, a segno proprio contro la Lazio all’andata. Chivu riflette, loro scalpitano. Con un obiettivo comune: chiudere la stagione nel migliore dei modi e ritagliarsi spazio in un finale che può diventare storico.