NEWS | Stalking e violenza sessuale: arrestato il campione paralimpico Bonacina
06.05.2026 11:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Stalking e violenza sessuale, sono queste le accuse per le quali il campione paralimpico Matteo Bonacina si trova ora agli arresti domiciliari. Come riportato da La Repubblica Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno cinque atlete e un’allenatrice tra il 2019 e il 2024. Le indagini della Procura di Roma avrebbero portato alla lice un quadro inquietante... <<< ARRESTO MATTEO BONACINA >>>
autore
Jessica Reatini
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