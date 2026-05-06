Lazio, non solo il derby: gli Internazionali insidiano anche la finale?

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© foto di Federico Gaetano

Il derby della Capitale è, e sarà, nei prossimi giorni argomento di discussione. La contemporaneità con gli Internazionali di tennis e l'impossibilità a giocare alle 20.45 per decisione del Viminale sono limiti che stanno scatenando il caos intorno alla stracittadina. La vicinanza tra il Campo Centrale e lo Stadio Olimpico rischiano di creare un afflusso di persone in un'unica zona che le forze dell'ordine potrebbero faticare a gestire. Ed è per questo che il tentativo sarebbe quello di separare i due eventi, collocandoli in due giorni differenti, ma creando al contempo rilevanti problematiche sportive. Eppure, il derby non è l'unica partita che sarà insidiata dalla presenza degli Internazionali.

LA FINALE E GLI INTERNAZIONALI - Anche la finale di Coppa Italia del 13 maggio, infatti, si giocherà quasi (o) in contemporanea con il Quarto di Finale Singolare ATP. Stando a quanto riportato nel programma ufficiale degli Internazionali di Roma, infatti, nel giorno della finale, non prima delle ore 19.00, si giocherà al Campo Centrale l'ultima partita di giornata. Considerando le tempistiche del tennis e il possibile afflusso di persone, il rischio che possa esser richiesto un impegno numericamente rilevante delle forze dell'ordine è più che reale.

NESSUN RISCHIO - Tuttavia, i problemi riguarderanno solo ed esclusivamente chi avrà il compito di gestire l'ordine pubblico. Nonostante la possibile contemporaneità tra la finale di Coppa Italia (21.00) e il Quarto di Finale Singolare ATP (non prima delle ore 19.00) non c'è alcun rischio che la sfida tra Lazio e Inter possa subire delle variazioni di giorno o di orario.