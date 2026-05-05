C’è un po’ di Lazio agli Internazionali: due biancocelesti a sostenere Djokovic - FOTO
05.05.2026 17:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Come ogni anno a Maggio, la Capitale accoglie il grande tennis. Sono iniziati in questi giorni gli Internazionali e tra i protagonisti più attesi c'è anche Djokovic. Il serbo si è allenato oggi nel campo di terra battuta allestito in Piazza del Popolo e a assistere alla seduta, tra i sostenitori, Provstgaard e Isaksen. I due biancocelesti hanno approfittato di qualche ora di svago per godersi un po' di tennis nel cuore della città.