Ex Lazio | Milinkovic si complimenta con Marusic: il messaggio - FOTO
05.05.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Sono 350 per Adam Marusic. Nella gara contro la Cremonese, il terzino ha raggiunto un nuovo traguardo per quanto riguarda le presenze con la maglia della Lazio. Attraverso una storia su Instagram, l'ex centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, ora all'Al Hilal, si è complimentato con il suo vecchio compagno nella Capitale (con cui è rimasto molto amico) per il risultato. Di seguito il post.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.