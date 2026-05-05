Ex Lazio | Marchegiani e Simeone si ritrovano a Londra: l'incontro - VIDEO
05.05.2026 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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"Non ce la faccio, troppi ricordi", cit. In occasione di Arsenal - Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions League, Luca Marchegiani e Diego Simeone si sono ritrovati. I due hanno giocato insieme alla Lazio, vincendo lo scudetto del 2000, la Supercoppa Europea e tanto altro. Ora il primo è talent di SkySport, mentre il secondo allena i Colchoneros e punta a strappare il pass per la finale. Di seguito il video.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.