Ora è ufficiale: la Lazio giocherà la Supercoppa Italiana. Il motivo
03.05.2026 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio prenderà parte alla prossima Supercoppa Italiana. La vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, ormai aritmetica dopo il successo dei nerazzurri contro il Parma, ha regalato ai biancocelesti un posto nella prossima edizione del torneo. Sulla formula manca ancora l'annuncio (final four o finale secca), ma essendo finalista di Coppa Italia proprio contro i nerazzurri, la Lazio ci sarà. Un'altra occasione per vincere un trofeo.