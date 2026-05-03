Cremonese, i convocati di Giampaolo per la Lazio: la scelta su Vardy
03.05.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alla vigilia della gara contro la Lazio, il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo ha diramato la lista dei giocatori convocati. Presente nell'elenco Jamie Vardy, assente da tempo per un problema fisico: allo Zini sarà a disposizione. Di seguito tutti i nomi.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.