Serie A, Grosso batte Allegri e scavalca la Lazio: ora il Milan rischia la Champions
03.05.2026 17:00 di Simone Locusta
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Il Milan cade al Mapei Stadium e mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League. Il Sassuolo batte 2-0 i rossoneri e spaventa i tifosi del Milan: in un mese e mezzo è cambiato quasi tutto, il Diavolo ha perso quattro delle ultime sette partite, con un solo gol segnato nelle ultime cinque. Como, Roma e Juventus adesso sognano il colpaccio Champions con quattro gare da disputare per gli uomini di Gasperini e di Spalletti.
Allegri perde terreno, ma Grosso continua a stupire tutti, ne guadagna altro e aggancia il Bologna a quota 49 punti, scavalcando così la Lazio, che però ha una partita in meno (contro la Cremonese lundì alle 18:30).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.