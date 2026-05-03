Ex Lazio | Floccari, nuova esperienza in vista? Contatti con un club di B
03.05.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Marco Iorio/Image Sport
Sergio Floccari verso la Serie B. Nuova avventura in vista per l'ex attaccante della Lazio: come riportato da Nicolò Schira, infatti, nelle ultime settimane avrebbe avuto dei contatti con il Cesena per farlo entrare nell'organigramma tecnico del club. Nel 2023 ha già lavorato come dirigente, a Monza, aiutando la società a far crescere i propri talenti. Ora potrebbe portare avanti la sua nuova vita dopo il ritiro, sempre dietro alla scrivania.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.