Ex Lazio | Floccari, nuova esperienza in vista? Contatti con un club di B

03.05.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Floccari, nuova esperienza in vista? Contatti con un club di B
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© foto di Marco Iorio/Image Sport

Sergio Floccari verso la Serie B. Nuova avventura in vista per l'ex attaccante della Lazio: come riportato da Nicolò Schira, infatti, nelle ultime settimane avrebbe avuto dei contatti con il Cesena per farlo entrare nell'organigramma tecnico del club. Nel 2023 ha già lavorato come dirigente, a Monza, aiutando la società a far crescere i propri talenti. Ora potrebbe portare avanti la sua nuova vita dopo il ritiro, sempre dietro alla scrivania. 

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.