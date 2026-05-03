Sassuolo, Grosso rimane? Carnevali: "Se ce lo chiedesse una big..."
03.05.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Prima della gara contro il Milan, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Dazn del futuro di Fabio Grosso. Il tecnico neroverde nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Lazio, oltre che alla Fiorentina. Di seguito le sue parole.
"Grosso? Credo che tutti faremo le valutazioni, le cose nel calcio cambiano anche rapidamente. Ha un altro anno di contratto con noi, sta bene e ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una piazza che può aiutarlo a crescere ancora, ma non mi sorprenderebbe se un grosso club venisse a chiedercelo. Nel caso, ci siederemo al tavolo con lui".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.