Lazio, sfrutti troppo poco le palle inattive: è record negativo in Serie A
03.05.2026 13:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve raccogliere qualche pezzo lasciato per strada, in questo finale di stagione serve tutto, anche quello che apparentemente non si ha nelle corde. E di gol ne ha lasciati per strada la Lazio.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, la Lazio è la squadra che ha segnato meno gol su sviluppi di palla inattiva: 8 (solo uno su corner). Troppo pochi. In questo finale di stagione, soprattutto in finale di Coppa Italia, ritrovarli sarebbe troppo importante.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.