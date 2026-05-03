Lazio, Maldini si gioca il futuro: ma per il riscatto serve l'Europa
RASSEGNA STAMPA - Un gol all'inizio e uno in pieno recupero. Il bottino di Maldini è magro, per ora. Ma la rete contro l'Udinese può essere l'esultanza della rinascita. Si gioca il futuro da qui alla fine il figlio d'arte. Arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto (l'obbligo scatta in caso di qualificazione europea), la vittoria della Coppa potrebbe "costringere" la Lazio a spendere 14 milioni in favore dell'Atalanta per prendere in maniera definitiva l'attaccante. Certo, ci si aspettava di lui da lui nonostante un inevitabile periodo d'adattamento e, soprattutto, il nuovo ruolo pensato per lui da Sarri: il tecnico ha deciso di schierarlo solo come punta centrale, anche se le sue caratteristiche non sono di certo da bomber vero.
Magari provando a riprovando i movimenti lì, nel cuore della prima linea, potrebbe riuscire a diventare un attaccante vero: come Mertens a Napoli, che proprio sotto la guida del Comandante s'è trasformato in un cecchino infallibile. Ma qui lo snodo, riporta Il Messaggero: senza vittoria in Coppa e senza Europa, il riscatto diventa cosa complicata. Ci saranno delle valutazioni da fare, profonde, anche perché i biancocelesti non possono più aspettare: hanno bisogno di un uomo d'area di rigore. E poi c'è il futuro di Sarri, ancora tutto da definire.
Ora Maldini spera di tornare titolare a Cremona dopo una partita saltata per infortunio, due panchine di fila e mezzo tempo che gli ha regalato una bella soddisfazione personale, permettendo alla squadra di non perdere. Adesso si gioca il posto con Dia, e parte in vantaggio. Due partite per riprendersi la maglia da titolare per l'ultimo atto della Coppa che potrebbe regalarsi la tranquillità di rimanere a Roma anche la prossima stagione.