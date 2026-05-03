NEWS | Morte Alex Zanardi, condizioni peggiorate improvvisamente
03.05.2026 00:17 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il mondo dello sport è in lutto per la morte di Alex Zanardi, scomparso a 59 anni. Il campione paralimpico da circa tre anni era ricoverato in una struttura assistenziale in un quartiere a sud di Padova. Nell’ultimo periodo le condizioni di Zanardi sarebbero state stabili ma si sarebbero aggravate improvvisamente nella giornata del 1 maggio... <<< ALEX ZANARDI >>>
autore
Jessica Reatini
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