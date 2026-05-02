Ballotta: "La mia Lazio era piena di fenomeni. Il rimpianto è la Champions..."
02.05.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
A Storie di Calcio, trasmissione di TMW Radio, l'ex portiere Marco Ballotta ha parlato del suo periodo alla Lazio ricordando il gruppo guidato da Sven-Goran Eriksson in panchina. In una squadra 'fatta di fenomeni', come ha spiegato, l'unico rimpianto resta il percorso in Champions League. Di seguito le sue parole.
"Lazio? L'unico rammarico l'anno quando siamo arrivati ai quarti di Champions, andando fuori col Valencia. Quel gruppo era fatto da fenomeni. A Formello nelle soste per le nazionali rimanevamo in 4-5 a fare allenamento, per capire che gruppo era. Erano tutti nazionali".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.