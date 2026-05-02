WOMEN | Parma - Lazio: le convocate di Grassadonia: c'è un assenza pesante
Il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia ha diramato la lista delle convocate in vista della sfida di domani in trasferta contro il Parma (ore 12:30).
Portieri: Bacic, Durante, Karresmaa;
Difensori: Baltrip-Reyes, Cafferata, Connolly, D`Auria, Mancuso, Mesjasz, Oliviero, Zanoli;
Centrocampisti: Castiello, Benoit, Cesarini, Goldoni, Monnecchi, Simonetti;
Attaccanti: Karczewska, Visentin.
Anna Marika Bergman Lundin ed Emma Martin Queralt proseguono il loro protocollo riabilitativo. Clarisse Le Bihan non risulta nella lista delle convocate a causa di un infortunio traumatico riportato in settimana.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.