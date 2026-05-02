Serie B, Insigne tra lacrime e polemiche con il Pescara: cos’è successo

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C'è un universo in cui la trattativa tra la Lazio e Insigne è andata in porto, con l'ex pupillo di Sarri approdato in biancoceleste. Poi c'è la realtà, dove il classe 1991, è approdato sì in biancoceleste, ma in quello del Pescara, dove è esploso calcisticamente con Immobile e Verratti. E, se l'arrivo del napoletano inizialmente sembrava poter risollevare le sorti degli abruzzesi, in realtà purtroppo non è stato così e il Pescara è ormai davvero a un passo dalla retrocessione in Serie C.

Specialmente Insigne, dopo la partita di ieri, è finito al centro del ciclone. Il Pescara ha infatti perso con il Padova al 95', con l'attaccante che ha chiuso la partita in lacrime, e nel post partita è finito punzecchiato dal tecnico per un rigore non tirato (e poi sbagliato) a dieci minuti dalla fine: "Ci sono i rigoristi (Insigne e Di Nardo, ndr), poi chi se la sente li batte. Non posso intervenire dalla panchina su qualcosa che accade in mezzo al campo. Evidentemente Insigne non se la sentiva di tirarlo, sicuramente non tolgo il pallone a un calciatore che ce l'ha già in mano".

Dichiarazioni alle quali Insigne ha risposto su Instagram: "Sinceramente sono basito dalle dichiarazioni apprese nel post partita, dalle quali mi dissocio completamente, riguardo al rigore non tirato. Chi vive lo spogliatoio ogni giorno sa bene che certe decisioni nascono in un contesto preciso, fatto di rispetto, responsabilità e dinamiche di squadra che meritano di essere comprese prima di essere giudicate pubblicamente. Mi dispiace leggere parole che rischiano di creare confusione tra noi e soprattutto tra voi tifosi, che meritate chiarezza e verità. Da parte mia, ho sempre messo e continuerò a mettere il bene della squadra al primo posto, senza esitazioni."