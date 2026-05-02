Matteo D'Amico: "Lazio - Verona e il gesto di Maestrelli: cos'è successo"
Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', Matteo D'Amico, figlio di Vincenzo, ha raccontato un aneddoto della Lazio di Maestrelli del 1974 e della partita contro il Verona, con suo padre in campo. Di seguito le sue parole.
“Tutti si emozionano per l’intervallo di Lazio - Verona. Era aprile, una partita decisiva. Finisce il primo tempo e la Lazio perdeva 2-1. Maestrelli aveva carpito un po’ di nervosismo nella squadra: Chinaglia era tra quelli più tranquilli, ma i difensori soprattutto, come Martini e Petrelli, erano belli accesi. Per questo il mister aveva deciso di non far rientrare nessuno negli spogliatoi ma di tenerli tutti in campo schierati per tutto l’intervallo. Per quanto erano nervosi, non avrebbero finito la partita in undici. La gente sugli spalti all’inizio non capiva, poi li hanno incitati e caricati per il secondo tempo".