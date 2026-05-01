WOMEN | Lazio, imprevisto per Goldoni: “Il calcio è anche questo” - VIDEO
Nella gara poi persa dalla Lazio Women contro il Sassuolo è tornata nell’elenco delle calciatrici convocate anche Eleonora Goldoni. La centrocampista biancoceleste sta vivendo un’annata complicata con qualche acciacco fisico che l’ha tenuta più volte lontana dai campi.
Tornata ad allenarsi in gruppo per il rush finale di una stagione che rischia di avere poco da dire per la Lazio Women, la centrocampista biancoceleste è stata vittima di un nuovo incidente. A testimoniarlo è stata la stessa Eleonora Goldoni, che si è ritratta sui social con i segni evidenti di un duro colpo al volto nella zona dell’occhio destro.
“Chissà se qualche neurone si è rimesso a posto…” ha scherzato la calciatrice della Lazio Women. Che poi ha continuato: “Il calcio è anche questo. E lo amiamo così”. Di seguito il video social.