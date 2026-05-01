F1 | Ferrari, rivoluzione a Miami: 11 aggiornamenti per Hamilton e Leclerc!
01.05.2026 17:21 di Giovanni Parterioli
Sono ben undici gli aggiornamenti con cui la Ferrari si è presentata nel Gran Premio di Miami. Hamilton e Leclerc scenderanno in pista con una SF-26 completamente rivisitata in virtu dei cambi di regolamento ma anche del mese di pausa che ha consentito a Vasseur e Serra di lavorare alacremente a Maranello per sfoggiare negli USA una vettura in grado di avvicinarsi alla Mercedes. Andiamo allora a vedere nel dettaglio cosa ha portato la Ferrari a Miami cliccando fra le frecce per l'ultimo articolo delle f1 news >>> FERRARI, AGGIORNAMENTI <<<