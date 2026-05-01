Lazio, Artistico segna e tiene vivo lo Spezia: salvezza possibile
Torna in campo e segna un gol pesantissimo Gabriele Artistico. L’attaccante di proprietà della Lazio ma in prestito allo Spezia ha trovato infatti il gol del definitivo 2-2 nella gara giocata in casa contro il Venezia. Per l’attaccante si tratta del tredicesimo gol stagionale tra tutte le competizioni.
Una rete, quella di Artistico, arrivata in inferiorità numerica, subentrando dopo due turni ai box per infortunio, e dal peso specifico immenso, perché consente allo Spezia di continuare a sperare in una complicatissima salvezza.
A una giornata dal termine i liguri possono infatti ancora sperare di evitare la retrocessione diretta e di disputare i playout per giocarsi la permanenza in Serie B. Per farlo, dovranno vincere lo scontro diretto in casa del Pescara e sperare che il Bari non faccia punti in casa del Catanzaro.