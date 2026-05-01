Lazio, Calzona cita Sarri: "Il suo Napoli viene ancora ricordato..."

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Nella tredicesima puntata di Sky Calcio Unplugged, podcast di SkySport, è intervenuto Francesco Calzona, ex ct della Nazionale slovacca. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche di Maurizio Sarri, attualmente allenatore della Lazio, e del suo passato al Napoli. Di seguito le sue parole.

"Io parto dal concetto che la fase difensiva è la prima cosa e va organizzata bene. Quella offensiva si può anche lasciare alla libertà e inventiva dei calciatori. Ci deve essere il giusto equilibrio, a me piace anche cercare di proporre un calcio che possa divertire. È vero che il risultato è fondamentale, ma ci si vuole anche divertire".

"Ora non viene ricordato solo chi vince, la gente si ricorda del Napoli di Sarri, dell'Olanda di Cruijff, del Milan di Sacchi, a parte quest'ultima le altre due hanno vinto poco ma vengono ricordate per ciò che hanno espresso. Speculare a me non piace, devo avere la sensazione che posso vincere contro chiunque. In un paese come la Slovacchia che proviene da un calcio speculativo io ho provato a imporre uno stile di gioco, in parte ci siamo riusciti. Se faccio un bilancio dei miei quasi 4 anni in Slovacchia sono molto soddisfatto di ciò che ho fatto".