È una Lazio da volata: la squadra di Sarri specialista di gol nel finale
RASSEGNA STAMPA - Non è mai finita contro la Lazio. Sebbene la squadra di Sarri non abbia mai vinto quest’anno dopo essere passata in svantaggio, una gara contro i biancocelesti regala sempre emozioni nel finale di gara.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, solo l’Inter in Italia ha segnato più gol della Lazio dopo l’80’: sono 17 le reti segnate dai nerazzurri, 16 invece quelle realizzate dai biancocelesti. Ma la squadra di Sarri è al top anche in Europa.
I 7 gol segnati nei minuti di recupero dalla Lazio, infatti, rendono la squadra biancoceleste tra le migliori nella specialità di tutto il continente. Meglio hanno fatto solo Liverpool, a 9, e poi a 8 Arsenal, Levante, Colonia e Lille. Un dato che testimonia ulteriormente tutta la tenacia costruita qust’anno dai biancocelesti.