Tare: “Devo tanto al mondo Lazio”. Poi lancia una frecciatina a Lotito
01.05.2026 14:15 di Mauro Rossi
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
C’è spazio anche per un messaggio all’ambiente Lazio nella lunga intervista rilasciata da Igli Tare ai microfoni di Dazn. Queste le parole dell’ex ds biancoceleste: “Quanto devo a Lotito? A lui e a tutto il mondo Lazio devo tanto”.
“Ho vissuto 18 anni molto belli, intensi e duri. Ma ho avuto modo di conoscere un ambiente e una tifoseria molto forte e attaccata ai colori. Per me è stata un’esperienza bellissima, niente me la può portare via. Abbiamo vinto tanto in quegli anni. A quell’ambiente dirò sempre grazie”.
C’è spazio poi anche per una battuta sul legame con Lotito: “Il mio rapporto con Lotito? Penso di aver dato abbastanza anche con interessi molto alti (ride, ndr.)”.