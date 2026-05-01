Basic, futuro in bilico: cinque gare per il rinnovo con la Lazio
RASSEGNA STAMPA - Rischia di saltare la prima gara dal suo arrivo nella Capitale Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese è già un insostituibile per la Lazio, ma ora deve fare i conti con qualche sintomo influenzale che potrebbe negarli la presenza lunedì a Cremona.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, al suo posto si scalda Toma Basic. Stagione positiva per il croato finora: 21 presenze tutte da titolare, frenato a sua volta da un acciacco fisico che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. “Voglio tornare quello di prima” ha detto prima della gara con l’Udinese il centrocampista della Lazio, che in queste settimane si gioca anche il futuro.
Il contratto di Basic è in scadenza infatti a giugno e, dopo un accordo verbale per il rinnovo, la società ha congelato la firma del nuovo contratto. Molto dipenderà dal futuro della panchina: la permanenza di Sarri faciliterebbe un rinnovo che il croato dovrà però guadagnarsi sul campo in queste ultime cinque gare, finale compresa, che separano la Lazio dalla fine della stagione.