Torino, possibile addio di D'Aversa: scende Juric, Cairo pensa a Gattuso
RASSEGNA STAMPA - Si prospetta un nuovo valzer di panchine in Serie A. Tanti cambi in vista, soprattutto da parte delle big. Ma ora anche il Torino starebbe pensando di passare oltre salutando D'Aversa. Nelle ultime settimane, infatti, è spuntato fuori il nome di Ivan Juric, esonerato dall'Atalanta a inizio stagione. Per lui sarebbe un ritorno in granata.
Come riportato da Tuttosport, però, va registrato anche un interesse di Cairo per Rino Gattuso, ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Il presidente lo voleva già nel 2023 e nel 2024, salvo poi fare scelte diverse. Adesso rientra in corsa ed è in lista per tornare in Serie A. In passato è stato valutato anche dalla Lazio di Lotito, che alla fine non l'ha mai messo sotto contratto.