GOSSIP | Ilary Blasi e le nozze con Bastian: la reazione di Chanel e di Totti
30.04.2026 12:40 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ilary Blasi e Bastian Muller sono pronti alle nozze anche se, a oggi, il secondo matrimonio della presentatrice sembra essere blindatissimo. Il settimane Oggi, però, ha intercettato le reazioni delle persone vicine alla Blasi come la figlia Chanel che sarebbe: “felicissima per il matrimonio della mamma e Bastian avrebbe... <<< ILARY BLASI >>>
autore
Jessica Reatini
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