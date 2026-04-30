Almeno un prodotto del vivaio in campo, nuova proposta della FIFA: i dettagli
Arrivano importanti novità dal Consiglio della FIFA, andato in scena a Vancouver. È stato infatti approvato all’unanimità un processo di consultazione in merito all’eventuale obbligo regolamentare di schierare almeno un giocatore del proprio vivaio per tutti i club. Una novità importante, con dei paletti ben precisi.
Guardando in casa Lazio, per esempio, non basterebbe schierare Cataldi per rispettare l'eventuale regola. Più che di prodotti del vivaio, infatti, per quanto riguarda la Serie A si dovrebbe più correttamente parlare di calciatori che ancora oggi fanno parte del vivaio. La regola al vaglio della FIFA coinvolge nello specifico calciatori Under 20 o Under 21, quindi potenzialmente calciatori ancora in Primavera o appena usciti dal campionato diventanto ormai un Under 20.
La proposta sarà valutata il prossimo anno e sarebbe una novità assoluta a livello di regolamento. Da capire, in caso di esito positivo, la possibilità di applicare la regola a tutte le competizioni e non solo a quelle per club organizzate dalla stessa FIFA. In ogni caso, considerando le tempistiche necessarie la novità non arriverebbe prima della stagione 2027/28.