Inzaghi: "Non ho scelto l'Arabia per i soldi. Mi sono messo in discussione"

L'addio all'Inter e la scelta di ripartire dall'Arabia Saudita. Simone Inzaghi ha raccontato tutto in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso la fine della sua esperienza in nerazzurro e la decisione di firmare con l'Al-Hilal. Una scelta non dettata dai soldi quella del tecnico, che ha affermato:

"In Arabia per soldi e non per ambizione? Oppure si va per conoscere una nuova realtà, per mettersi in discussione in un contesto diverso. Per fortuna non ho mai avuto problemi di denaro, non era quello che mi mancava. Avevo una casa meravigliosa a Milano dalla quale vedevo tutto, anche San Siro. La proposta mi ha convinto e ora eccomi qua, felice di esserci".

Niente nostalgia dell'Italia per Inzaghi, che in Arabia ha trovato una dimensione perfetta in cui vivere: "Da quando sono arrivato a Riad sono tornato solo quattro giorni a casa. Ho la mia famiglia, i miei genitori e i miei amici vengono spesso a trovarmi, non soffro di nostalgia. Vivo in un compound (comprensorio chiuso e autosufficiente, nda) dove le strutture sono ottime, compresa la scuola americana per i figli. L’organizzazione è perfetta, anche nel club. E anche io sto imparando l’inglese".