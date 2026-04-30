Lazio, l'attacco inizia a girare: l'obiettivo è evitare tre primati negativi

RASSEGNA STAMPA - In un momento in cui tutto in casa Lazio sembra girare meglio, anche l'attacco inizia a dare qualche risposta. Dopo Noslin con il Parma e Cancellieri a Napoli, contro l'Udinese sono andati a segno anche Pedro e Maldini, segno che la produzione offensiva biancoceleste sta iniziando finalmente a dare i suoi frutti.

In questa stagione, proprio la scarsa abilità nel trovare la via del gol ha rappresentato uno dei limiti principali della squadra di Sarri, che viaggia verso tre primati negativi. Come riportato da Il Messaggero, infatti, allo stato attuale la Lazio avrebbe il 14° attacco in Serie A per reti realizzate, nessun rappresentante tra i 50 migliori marcatori del campionato e il capocannoniere meno prolifico (Pedro è in vetta con 4 reti, insieme a Cancellieri, Zaccagni, Isaksen e Noslin).

Dopo aver avuto risposte da diverse pedine dell'attacco nelle ultime, ora si attendono segnali da Dia, Isaksen e Zaccagni. Il danese è ancora scottato dall'eliminazione con la Danimarca, Zac non apapre sul tabellino dei marcatori dallo scorso 4 dicembre e Boulaye non è mai andato a segno in 13 gare da titolare.