Lazio, polverizzati i biglietti per la finale: il dato sulla vendita

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio ritroverà i suoi tifosi. Ma solo il 13 maggio. L'annuncio del tifo organizzato era arrivato il giorno dopo la vittoria contro l'Atalanta, ma a Sarri era già stato anticipato al ritorno della squadra a Roma, da Bergamo. Il tecnico toscano ha definito "devastante" la situazione che oggi sta vivendo la sua squadra. "Sono preoccupato, non ci si diverte a giocare con 5000 persone in uno stadio di 70000 posti" aveva detto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro l'Udinese. L'assenza del pubblico ha un peso sul morale dei giocatori in campo e di conseguenza anche sui risultati di una stagione travagliata. Il Comandante, però, non ha mai smesso di rispettare e comprendere la loro scelta, definita non troppo tempo fa un "estremo atto d'amore".

CURVA NORD A RUBA - La passione del pubblico laziale, d'altronde, non può essere messa in discussione. È la stessa che si è riaccesa con una forza indomabile quando ieri, alle ore 14.00, è iniziata la prelazione per gli abbonati in vista della finale di Coppa Italia. C'è chi non ha atteso un minuto e si è subito connesso su Vivaticket. Trovando file da decine di migliaia di persone. E chi, invece, ha atteso troppo e ha perso l'occasione. Come riportato dal Messaggero, sono bastate quattro ore a tifosi della Lazio per esaurire la Curva Nord, meno di sette per completare tutto il settore Nord.

PRIORITY PASS . Fino al 4 maggio gli abbonati avranno tempo per acquistare anche i biglietti delle tribune, poi ci sarà una seconda fase di prelazione dedicata a tutti coloro che possiedono il Priority Pass. Ovvero tutti coloro che hanno speso almeno 50€ in un Lazio Style Store e che avranno accesso, poco prima della vendita libera, ai biglietti di Tribuna Tevere e Tribuna Monte Mario. Il rischio che, però, di biglietti a disposizine ne restino pochi c'è e va considerato. La rispsota dei quasi 30.000 abbonati di questa stagione è stata a dir poco imponente e sta per esaurire l'impianto capitolino.