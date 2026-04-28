Lazio | Sarri al Napoli, cosa c'è di vero? Il punto sulla situazione

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“Io al Napoli? È fantacalcio" ha detto ieri Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport, smentendo di fatto ogni accostamento alla sua ex squadra. Nel frattempo, però, il tempo scorre e sul suo futuro non ci sono novità. Nessuna decisione è stata presa. Prima dovrà sedersi al tavolo con la società e solo dopo aver parlato con la Lazio potrà prendere in considerazione eventuali offerte.

LA SITUAZIONE DI SARRI - Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, con il Napoli non ci sarebbero stati contatti, ma questo non esclude che possano essercene nelle prossime settimane. Sarri avrebbea smentito perché ad oggi non sembrerebbe aver sentito nessuno, ma nella ristretta lista del club partenopeo il suo nome sarebbe in evidenza.

D'altronde, è normale che fino a oggi le due parti non si siano ancora sentite. Se Sarri attende di incontrare la Lazio, il Napoli dovrà fare lo stesso con Conte. L'allenatore pugliese ha ancora un anno di contratto e non è detto che alla fine della stagione lasci il club campano.