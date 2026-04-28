Lazio, Sarri aspetta Zaccagni e Gila: quando rientreranno a disposizione

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RASSEGNA STAMPA - Attesa per il rientro di tutti gli infortunati. In panchina si è rivisto Rovella: è fermo da febbraio per la rottura della clavicola da cui sta recuperando. Bisognerà capire anche le condizioni di Cataldi, out per una "sindrome influenzale" ma con "qualche problema in più", come ha detto Sarri. Per il resto, poi, ci sono Zaccagni e Gila, che preoccupano molto meno del regista.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, dovrebbero tornare a disposizione nel giro di pochi giorni, magari già per la prossima trasferta contro la Cremonese. Il capitano ha accusato un affaticamento muscolare dopo Bergamo, dove ha giocato poco più di cento minuti; lo spagnolo, invece, ha un'ematoma alla caviglia (senza lesione) riportata proprio in Coppa Italia. In settimana potrebbero rientrare in gruppo e tra i convocati.