Lazio, Cataldi torna in regia. E l'Udinese gli rievoca dolci ricordi...
27.04.2026 10:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo contro l'Udinese. Dopo aver giocato solo i supplementari in settimana, il regista biancoceleste ha voglia di riscatto, soprattutto dopo il palo colpito dal dischetto, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze grazie alla super prestazione di Motta.
Contro l’Udinese all’Olimpico, poi, ha già lasciato il segno in passato: come sottolinea il Messaggero, proprio contro i friulani, nel dicembre 2015, segnò il suo primo gol con la Lazio. E sempre nella stessa sfida, nel gennaio 2022, servì a Immobile un grande assist. Un incrocio di ricordi e motivazioni che può spingerlo a tornare protagonista.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.