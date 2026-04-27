Lazio, Sarri studia il piano: l'obiettivo è arrivare pronti alla finale con l'Inter

RASSEGNA STAMPA - Tre partite di campionato, inclusa quella di questa sera contro l’Udinese, prima di arrivare alla finale del 13 maggio contro l’Inter, che non possono giocarsi con leggerezza. Diventa un po’ ingombrante il campionato in questo momento, ma l’impegno non può mancare. Sarri, che non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, non può permettersi più infortuni soprattutto tra i big e dunque, riporta Il Corriere dello Sport, potrebbe organizzare un turnover per poter recuperare forze e evitare sovraccarichi. Diversi cambi sono ipotizzabili per la gara di oggi all’Olimpico, il tecnico continuerà con la formula che sta funzionando: difesa d’acciaio, meno palleggio, più contropiede. Il tutto è certificato dai numeri perché i biancocelesti sono l’unica squadra che ha in cassato nessun gol a a seguito di un contropiede, considerando solo la Serie A.

Dopo la sfida alla New Balance Arena, prosegue il quotidiano, il toscano ha fatto una richiesta ai suoi centravanti: vuole i gol. La speranza è che riescano a sbloccarsi o che comunque diano un contributo in finale. Inoltre, saranno importanti anche in campionato nonostante non offra più un obiettivo ambizioso, ma migliorando il piazzamento in classifica non dovranno passare per i preliminari di Coppa Italia ad agosto, ma accederanno direttamente agli ottavi riservati alle prime 8.

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